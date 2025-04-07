Пытавшийся ввезти в РФ взрывчатку водитель сообщил, что не знал о грузе

Водитель микроавтобуса Евгений Манько, который был задержан на границе с партией взрывчатки, заявил эфире телеканала "Беларусь 1", что не знал о грузе, который доставлял в Россию.

"Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще", — сказал мужчина. Микроавтобус направлялся из Литвы через польско-белорусскую границу в РФ.

Манько отметил, что специализируется на перевозках из Европы в Белоруссию и Россию. Заказчиком груза с взрывчаткой он назвал своего знакомого из Эстонии.

Сотрудники государственного таможенного комитета Белоруссии изъяли крупнейшую партию взрывчатки. Ее вес - 580 кг. Проводится расследование. Устанавливаются происхождение груза, его конечный пункт назначения и возможные причастные лица.