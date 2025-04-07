07 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Для счастья молодым россиянам нужен высокий доход

64% российских зумеров (рожденных в 2001 году) согласны с утверждением: "чтобы быть счастливым, нужно иметь высокий уровень дохода".

Опрос PR-агентства Mediacom.Expert показал, что 5%, наоборот, абсолютно уверены в том, что счастье не зависит от достатка. Каждый третий участник исследования удовлетворен уровнем своего дохода. 35% 18–28-летних россиян не удовлетворены своим текущим уровнем дохода. 6% опрошенных признались в том, что постоянно завидуют более богатым ровесникам. При этом 31% зумеров, напротив, никогда не завидует, а четверть — крайне редко.

Также выяснилось, что 35% молодых людей работают, каждый пятый учится, 16% совмещают работу и учебу, 10% — самозанятые или фрилансеры, а 6% — безработные, свой бизнес есть у 4% опрошенных зумеров.

41% молодых людей отметили, что их уровень дохода меньше 30 тыс. руб. в месяц, каждый четвертый получает от 30 до 60 тыс. руб., 15% — 60-90 тыс. руб. Ежемесячный доход свыше 120 тыс. руб. указали 10% участников исследования, сообщает Forbes.

Напомним, в России продолжают чаще брать на работу подростков. Количество занятых в экономике несовершеннолетних в возрасте 15–17 лет увеличилось на 40%, до 87 тыс., в 2023 году.

Теги: молодежь, соцопрос, заработок, работа


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