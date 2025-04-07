СМИ: Трамп может навязать Украине выгодную Москве сделку

Американский лидер Дональд Трамп может предложить Киеву мирную сделку, которая фактически закрепит территориальные приобретения России и окажется крайне невыгодной для Украины.

Об этом сообщил The Telegraph журналист Дэниел Джонсон. По его словам, Киеву придется либо подписать мирное соглашение, выгодное для Москвы, либо лишиться поддержки Вашингтона, что негативно скажется на боеспособности украинской армии.

По мнению Джонсон, главные пункты навязываемого Трампом мирного соглашения могут выглядеть так: замораживание конфликта по текущей линии фронта; фактическое признание российского контроля над новыми территориями; ослабление или отмена части западных санкций.

Ранее Зеленский признал, что "компромисс" по территориям, вернувшимся в Россию, неизбежен.