Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт

Боевики ВСУ использовали храм в Курской области как опорный пункт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Напротив алтаря устроили склад боеприпасов, а прямо из ворот запускали FPV-дроны.

"У них здесь был опорник, они отсюда запускали дроны и по мирным, и по военнослужащим. Храмы использовали в самом таком неблагоприятном намерении и направлении", – рассказал настоятель храма святого Архангела Михаила протоиерей Александр.

Убегая, боевики ВСУ похитили несколько древних икон, однако большинство святынь удалось спасти. Церковные реликвии уже отправили на реставрацию.

"Все восстановится. Наше Отечество и все другие регионы, они с нами. И вместе мы поработаем. Врага победим, и ничто нас не одолеет. Мы сильны духом", – уверен настоятель.