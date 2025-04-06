Суд арестовал 5,6 млрд рублей Чубайса и еще семи человек

Арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей. Об этом говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении ТАСС.

Согласно определению суда, компания "Роснано" обратилась с иском к Анатолию Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину "о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта". Компания также подала заявление о принятии обеспечительных мер в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд рублей и "наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований".

По версии следствия, в 2017 году для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности в компании предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств. Используя искаженные данные отчетности, предоставили единственному акционеру компании в лице РФ недостоверные сведения о ее якобы удовлетворительном финансовом положении. Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить компании свыше 43 млрд рублей.

Чубайс руководил "Роснано" с 2008 по 2020 годы. В марте 2022 года Чубайс покинул Россию. В феврале 2024 года выступил одним из организаторов Центра российских исследований при Тель-Авивском университете.