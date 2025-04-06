Пермский край принял 50 беженцев из Сирии

Пермский край принял 50 эвакуированных граждан из Сирийской Арабской Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

В регион беженцы прибыли 3 апреля. Активисты партии "ЕР" и "Молодая гвардия" встретили прибывших, помогли им с разгрузкой вещей, сопровождением и размещением в пункте временного размещения. ПВР обеспечен всем необходимым, включая питание и медикаменты. В ближайшее время беженцам помогут с трудоустройством и устройством детей в детские сады и школы.

По словам руководителя регионального отделения МГЕР Леонида Новохатского, молодогвардейцы сразу включились в работу вместе с МЧС и волонтёрами — никто не остался без внимания. Главное — проявить заботу и поддержку тем, кто оказался вдали от родного дома