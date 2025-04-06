Стая бездомных собак загнала двух школьниц в водоем в Пермском крае

Стая бездомных собак набросилась на двух школьниц в Пермском крае.

По данным "Базы", нападение животных на девочек произошло вечером 5 апреля в деревне Лужково. Судя по видео, девочки смогли спастись от собак, лишь забежав в местный водоем. При этом, по словам источников канала, за некоторое время до нападения одна из местных жительниц звонила в оперативные службы и сообщала об агрессивных собаках.

Ural Mash сообщает, что псов было около 15. Дети морозились, пока животные не отошли.