Из Курской области эвакуирован 731 человек

Число граждан, с 12 марта эвакуированных с приграничных территорий Курской области составило 731 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Людей оперативно доставляют в пункты временного размещения. Там им оказывается всесторонняя помощь, в том числе по восстановлению документов. В безопасных районах с курянами работают психологи МЧС России, специалисты других ведомств.

Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.