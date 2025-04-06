Минобороны РФ: освобожден населенный пункт Басовка Сумской области

Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Будивельное, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Миропольское, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.

ТАСС сообщает, что российские военные с освобождением населенного пункта Басовка в Сумской области почти вплотную приблизились к Юнаковке, откуда шло снабжение ВСУ в Курской области