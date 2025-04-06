В жизнь входит "цифровая евгеника"?

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России и мире показывает, что эти технологии движутся в сторону "цифровой евгеники". Об этом говорится в совместной статье председателя Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктора биологических наук, лауреата Премии Правительства России в области науки и техники Олега Григорьева и журналистки Анны Шафран.

Изначально сам термин "евгеника" появился в Англии, где пытались исследовать законы наследственности и причины рождения талантливых успешных детей в нескольких поколениях семей. Сегодня технологии ИИ начинают все больше направляться именно в эту сторону. Применение ИИ в системе образования, создание и контроль "профиля учащегося" — это мягкая селекция через сбор данных об учениках и определении их "индивидуальных траекторий" посредством цифровых технологий.

Прямым следствием цифрового образования будет прививание заданных стереотипов поведения и мышления. Следующий шаг - это разделение людей на группы. Логическим итогом же будет отбор людей, подходящих самому ИИ. Эти "цифровые люди" могут быть лишены каких-то важных человеческих качеств, что позволит им быстро интегрироваться в цифровую среду. Но они могут сосредоточить в своих руках большую власть, которой еще неизвестно как будут распоряжаться.

Авторы считают, что уже существует достоверный путь направленного отбора определенного типа людей ИИ, что можно назвать "цифровой евгеникой". Но самый главный вопрос: а надо ли улучшать породу человека "цифровым способом"?