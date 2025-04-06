ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне

Расчет артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" снарядом с надписью "За военкора Аню Прокофьеву" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) украинской армии располагавшийся в Херсоне, сообщают РИА Новости.

Расчет орудия "Гиацинт-Б" десантников группировки войск "Днепр", работая под Херсоном, получил координаты выявленного разведкой пункта управления беспилотниками украинской армии. Объект ВСУ был размещен и тщательно замаскирован в захваченном ВСУ частном доме на территории оккупированного Киевом Херсона. Артиллеристы тремя залпами уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ.

Боевую работу десантники посвятили памяти погибших в зоне СВО бойцов и военкоров: на 152-миллиметровые снаряды они нанесли надписи "За военкора Аню Прокофьеву", "За Макфлая! И за пацанов!".

Напомним, военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.

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