Конгрессмен-демократ намерен предложить вынести импичмент президенту США Дональду Трампу

Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил о своем намерении предложить вынести импичмент президенту США Дональду Трампу в течение 30 дней, поскольку американский лидер "не заслуживает" той должности, которую занимает, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Hill.

Такое заявление конгрессмен сделал во время протестов “Hands Off!” ("Руки прочь") в Вашингтоне. Он назвал Трампа Голиафом, который контролирует министерство юстиции, Республиканскую партию, а себя сравнил с Давидом. Конгрессмен заявил, что нужен сенат, который признает Трампа виновным.

"На каждого Голиафа есть Давид... Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент. Я иду за вами. Господин президент, этот Давид идет за вами", - сказал он, заявив, что "Трамп не заслуживает должности, которую занимает"

В субботу газета Guardian сообщала, что протесты "Руки прочь" прошли в Лондоне, Берлине, Париже и нескольких городах США. В Лондоне протестующие держали баннеры с лозунгами "Нет ненависти MAGA (Make America Great Again - лозунг движения президента США Дональда Трампа "Сделать Америку снова великой")", "Трампа на помойку".