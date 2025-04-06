МЧС России доставили в Мьянму свыше 68 тонн гуманитарного груза

Два борта МЧС России Ил-76 доставили гумпомощь населению Мьянмы. Всего было доставлено 68 тонн гуманитарного груза - продукты, предметы первой необходимости, 150 палаток, более 30 генераторов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

В поисках людей спасатели обследовали более 110 тыс. квадратных метров. Из этой территории за сутки - свыше 11 тыс. квадратных метров восемь разрушенных объектов. Всего обследованы завалы 63 зданий.

С начала работы госпиталя за медицинской помощью обратились 197 граждан. С пострадавшими и их родными работают психологи МЧС России. Специалисты чрезвычайного ведомства поддерживают всех граждан при прохождении медицинских процедур.

Сегодня в аэромобильный госпиталь поступают пострадавшие с переломами. Гуманитарная операция осуществляется по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. По данным ТАСС, МЧС России направит для помощи еще три самолета с гуманитарной помощью. Сообщает издание со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Мьянме Дмитрия Борисова.

Напомним, в конце марта в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов на глубине 10 км. Разрушен Мандалайский храм и сотни зданий. По большей части пострадали исторические старинные сооружения главной достопримечательности города Мандалай. Мощное землетрясение потрясло также Таиланд и Южный Китай. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085 человек. Более четырех тысяч пострадали, еще 341 человек числится пропавшим без вести. В связи с последствиями землетрясения в Мьянме объявлен недельный национальный траур. С 31 марта по 6 апреля национальный флаг должен быть приспущен.



