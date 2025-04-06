Возбуждено очередное дело о теракте из-за преступлений ВФУ в Курской области

В хуторе Дмитрюков Суджанского района Курской области в одном из домов обнаружено тело убитого мирного жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает корреспондент Накануне.RU

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).



Собранные данные свидетельствуют о том, что преступление было совершено украинскими боевиками. Проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Все причастные к совершенному преступлению будут установлены и понесут заслуженное наказание.