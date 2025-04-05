В столице Мордовии из-за атаки БПЛА введён режим ЧС

Глава Мордовии Артём Здунов сообщил о введении в столице республики, Саранске, режима ЧС. Причина – атака беспилотника.

"После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение – ради безопасности наших жителей – ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно: все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок", - написал политик в своём telegram-канале.

Жителей близлежащих домов, социальные учреждения переместят в места временного размещения. На пунктах работают медики и психологи, уточнил губернатор.