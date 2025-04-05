МО России: Киевский режим многократно нарушил договор не бить по энергообъектам

В Минобороны России сообщили о том, что с утра пятницы, 4 апреля, киевский режим кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов.

Это случилось вопреки всем заявлениям и взятым на себя Владимиром Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам. Атакованы различные регионы России.

Среди атак – обстрел ВСУ энергообъекта Чуровичи филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" и обрыв проводов в пролетах опор высоковольтной линии без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Климовском районе.

Ранее какой-либо реакции Вашингтона на удары ВСУ по российским энергообъектам не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается ответов, то всё, что было по линии МИД, вам лучше обратиться в министерство иностранных дел", - добавил он.