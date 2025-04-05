В Екатеринбурге арестован экс-главный инженер ЕМУП "Гортранс"

В Екатеринбурге Ленинский райсулд арестовал обвиняемого в получении взятки экс-главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера.

Эльзессер арестован до 2 июня включительно. Постановление в законную силу не вступило, сообщается в telegram-канале судов Свердловской области.

57-летний бывший главный инженер филиала одного из муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга подозревается в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, преступление было совершено в августе 2024 – январе 2025 гг. Он получил взятку в крупном размере от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ранее заключенному договору между указанной коммерческой структурой и муниципальным предприятием.