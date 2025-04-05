Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев все-таки стал фигурантом уголовного дела?

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела, сообщает "КоммерсантЪ".

Слухов о судьбе экс-губернатора после его отставки бродило по телеграмм-каналам разной степени достоверности более, чем достаточно. Но ни силовые структуры, ни иные информированные источники не брались их не подтверждать, ни опровергать.

И вот центральное издание "КоммерсантЪ" сообщило: "Сразу несколько источников «Ъ» сообщили, что бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С господином Кувайшевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вначале — в Екатеринбурге, а теперь и в Москве. По их результатам, утверждают источники «Ъ» в правоохранительных органах, может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом".

Ранее появлялась не подтвержденная официально информация, что несколько членов "команды Куйвашева" могут попасть под уголовное преследование по экономическим статьям. Также Telegram-каналы сообщали, что находящийся под следствием экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов активно сотрудничает со следствием, что может повлечь новые витки расследования.

Напомним, Евгений Куйвашев покинул пост чуть более недели назад - около полуночи по уральскому времени на 27 марта президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру перейти на аналогичную должность в его родном регионе в статусе временно исполняющего обязанности.

Об отставке "по собственному желанию" Куйвашева Кремль сообщил одной строкой в указе, посвященном назначению Паслера врио губернатора Свердловской области. О каком бы то ни было "переходе на новую работу", повышении или предложенной должности на данный момент не появилось никакой достоверной информации.

В течение рабочего дня 4 апреля уральские СМИ облетела информация, что бывший глава Свердловской области Куйвашев отказался комментировать информацию о своём задержании, распространившуюся в сети.