04 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Чиновники администрации Чайковского могут стать фигурантами уголовных дел

Чиновники администрации Чайковского могут стать фигурантами уголовных дел, сообщает Properm.ru.

В администрации города прошли оперативные мероприятия. Силовики заходили в кабинеты первых лиц администрации — в том числе из-за расследования уголовных дел.

Официально подтверждается, что в конце прошлого года возбудили уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Речь идет о пассажирских перевозках - во время комплексной проверки прокуратуры были выявлены факты незаконного отзыва у предпринимателей свидетельства на осуществление перевозок общественным транспортом.

Кроме того, по информации издания, следственные действия на минувшей неделе проводились и в управлении земельно-имущественных отношений, в том числе — в кабинете его руководителя Ларисы Елькиной. Речь идет о расследовании другого уголовного дела, а именно — о законности передачи в частные руки муниципального имущества. Основным эпизодом этого дела является история о передаче пищеблока в Чайковской горбольнице компании "Элиона". Следствие усматривает здесь превышение полномочий со стороны бывшего главы муниципалитета Юрия Вострикова и других, действующих на данный момент, чиновников мэрии, сообщает портал.

В декабре 2023 года прокуратура Пермского края начала проверку сделки по аренде и последующей покупке здания бывшего муниципального предприятия "Трансагентство". Кроме того, несколько лет решался вопрос о возбуждении в отношении Вострикова уголовного дела, связанного с незаконной передачей в частную собственность пищеблока "Айболит" в Чайковской ЦГБ. В 2016 году комплекс зданий "Айболита" начало арендовать "Элиона". В 2017 году компания Эльфиры Кузьминой взяла в долгосрочную аренду у муниципального предприятия оба здания, по словам бывшего директора "Оскар" Игоря Смирнова, "за стоимость ремонта, как бы взаимозачетом". Директором "Оскар" на момент проведения торгов стал Александр Востриков, племянник экс-главы муниципалитета.

В 2018 году "Элиона" оказалась единственным участником открытых торгов на аукционе на право управления комплексом, хотя по некоторым сведениям, были другие желающие приобрести имущественный комплекс, и в 2019 году компания выкупила здания у муниципалитета за 5,5 млн руб.

Теги: администрация Чайковского, оперативные мероприятия


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