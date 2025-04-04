В Москве наказан виновник гибели людей в ТЦ "Времена года"

Наказан виновник гибели четырёх людей в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте Москвы. Срок получил главный инженер коммерческой организации, которая курировала опасный производственный объект – участок трубопровода теплосети, расположенный в ТЦ.

Он допустил и не устранил критический дефект сварного соединения оборудования под давлением. Совокупность допущенных им нарушений требований промышленной безопасности привела к тому, что 22 июля 2023 г. в техническом помещении на цокольном этаже произошёл прорыв подающего трубопровода тепловой сети. Перегретая вода температурой до 150°С заполнила помещения, которые арендовал продовольственный магазин.

Термические травмы получили 16 работников арендатора, четверо из них умерли на месте происшествия, восемь получили различные травмы. Материальный ущерб организации арендатора превысил 27 млн руб. Приговор инженеру – четыре года колонии-поселения, сообщает прокуратура Москвы.