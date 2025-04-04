Отельеры Среднего Урала просят не облагать турналогом жителей региона

Жителей региона, а также спортсменов и инвалидов не стоит облагать туристическим налогом. Об этом в ходе заседания Свердловского союза промышленников и предпринимателей попросили отельеры Среднего Урала.

Как рассказала представитель Федерации рестораторов и отельеров Екатерина Прасова, сотрудники сферы отметили множество сложностей с администрированием турналога - только хостелы теряют с него от 10 до 30% выручки. При этом, налоговая инспекция до сих пор молчит и не дает внятного ответа.

"По итогам первого квартала просим не облагать налогом жителей региона, а также спортсменов, инвалидов", - обратилась Прасова к врио губернатора Денису Паслеру.

Напомним, что еще в феврале 14 владельцев екатеринбургских хостелов написали коллективное обращение к уполномоченному по защите предпринимателей, где обозначили несколько рисков для своего бизнеса из-за введения турналога.