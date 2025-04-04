В Крыму сокращаются запасы воды

В Крыму сокращаются запасы воды. Детали привели в Крымском управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу апреля 2025 г. составил 111.79 млн "кубов". Это на 3,2 млн меньше, чем месяц назад, и на 92,11 млн меньше, чем к началу апреля прошлого года.

При этом март в Крыму был тёплым и очень засушливым. Преобладали воздушные массы умеренных широт и воздушные массы с акватории Средиземного моря. Средняя температура воздуха составила 8,3 градуса и была на 3,4 градуса выше нормы.