Прокуратура проверила оставшуюся после работы коммунальщиков яму в Челябинске, в которую провалился ребенок

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку по публикации СМИ о ямах в земле на улице Салютной, которые остались после работы коммунальщиков. В одну из них провалилась 4-летняя девочка, а позже туда угодил мужчина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства, прокурор района Алексей Глазков лично выехал на место для осмотра проблемного участка, а также встретился с жителями и представителями подрядной организации ООО "Уренга", которая выполняет строительно-монтажные работы на наружных сетях водоснабжения и водоотведения для подключения к строящемуся многоквартирному дому.

Прокуратура района внесла директору ООО "Уренга" представление об устранении нарушений закона. Подрядная организация с помощью техники на месте засыпала яму.