В России иностранец наказан за подготовку подрыва машины главы отделения МВД Мелитополя

В Ростове-на-Дону наказан гражданин Украины Вадим Цуркан. Он готовил подрыв руководителя мелитопольского отделения УВД.

Он получил 21 год лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме. Также он оштрафован на 600 тыс. руб.

В апреле 2023 г. Цуркан получил задание подорвать автомобиль начальника отделения полиции "Кирилловское" УМВД России "Мелитопольское". Он не смог совершить теракт, так как его задержали 28 апреля 2023 г., пишет РИА Новости.