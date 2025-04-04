МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре в предстоящую субботу

Жителей Среднего Урала предупреждают о сильных порывах ветра в эту субботу, которые могут достигать 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра у стен домов, а также не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо сразу обращаться за помощью по номеру: 112.