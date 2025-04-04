Денежные премии беременным школьницам – это дикость и пропаганда ранних родов, - депутат ГД

Женщины-депутаты в Госдуме осудили инициативу уже трех российских регионов, где забеременевшим школьницам будут выплачивать по 100 тыс. руб. Чтобы получить выплату, школьница должна быть не менее чем на 22 неделе беременности (то есть больше середины срока) и учиться на очной форме обучения (выплаты касаются также техникумов и колледжей).

Против выплат выступили представительницы "Новых людей" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.

"Когда предлагается выписывать денежные премии беременным школьницам – это дикость и пропаганда ранних родов. Нельзя поднимать показатель демографии за счет подростков и юношества. Раннее материнство – это проблема, а не решение. Понимаю, что авторы инициативы, скорее всего, думали о поддержке тех, кто уже оказался в такой ситуации. Но потом что-то явно пошло не так и не туда, отсюда такой резонанс", - отмечает Авксентьева.

Она добавила, что "подростки должны заниматься учебой, поиском себя, выбором профессии, подготовкой к поступлению в вуз или колледж, творчеством и спортом, не должны дети рожать детей".

"Материнство должно быть осознанным и хотя бы совершеннолетним. Только так можно строить здоровое общество. Говорите со своими детьми о таких вещах, это очень важно", - добавила депутат.