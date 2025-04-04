В летевший из Екатеринбурга во Владивосток самолет "Уральских авиалиний" попали птицы

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" пострадал от попадания птиц. В результате оказался задержан вылет рейса из Владивостока.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, сегодня, 4 апреля, во время послеполетного осмотра самолета Airbus A320neо, выполнившего рейс U6-571 "Екатеринбург – Владивосток", были обнаружены следы и фрагменты птиц в двигателе и на стойке шасси.

"В результате происшествия у воздушного судна оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей. Из Екатеринбурга во Владивосток отправлен техсостав авиакомпании с набором необходимых запчастей и оборудования для проведения оперативного ремонта", - рассказали в "Уральских авиалиниях".

В авиакомпании добавили, что из-за временной неисправности воздушного судна перенесено время вылета обратного рейса U6-572 из Владивостока. Все пассажиры на время ожидания будут размещены в гостиницах, обеспечены питанием и напитками. Плановое время отправки рейса – 5 апреля в 12:35 по местному времени.

Напомним, сегодня в аэропорту Екатеринбурга на 12,5 часов оказался задержан вылет рейса в Сочи авиакомпании "Победа".