МВД: Только 3% мигрантов узаконили свое пребывание в России

Только 18 тыс. из 650 тыс. нелегально находящихся в России иностранцев выполнили требование указа президента РФ об урегулировании своего правового статуса. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

Он отметил, что крайний срок — 30 апреля, то есть остается меньше месяца. Очевидно, что легализуется лишь небольшое меньшинство мигрантов. При этом возможность продлить действие указа в МВД не рассматривают. Данный вопрос не находится в компетенции полиции, где считают, что нужно выполнять требования. Тем более что министерство через посольства, консульства и зарубежные СМИ довело до иностранцев всю необходимую информацию.

"Порядок надо наводить", — сказал Горовой.

До 30 апреля этого года каждый иностранец, допустивший нарушение режима пребывания в РФ, обязан явиться в МВД для урегулирования своего правового положения или покинуть Россию.

Всего в стране около 12 млн мигрантов.

Напомним, недавно начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков объяснял огромный наплыв посетителей в миграционный центр Екатеринбурга, когда мигранты даже вынесли дверь, именно их желанием определить и узаконить свой статус по новому указу.