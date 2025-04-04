Власти предложили не облагать налогом выплаты компаний на детей

В России сумма не облагаемой НДФЛ и страховыми взносами единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка может увеличиться до 1 млн руб. на каждого ребенка.

Такие изменения в Налоговый кодекс подготовило Министерство финансов РФ по поручению главы государства Владимира Путина. Речь идет, в том числе о материальной помощи, которую работодатель обеспечивает работников в течение первого года после рождения или усыновления ребенка или установления над ребенком опеки. В настоящее время налогом не облагается единовременная выплата до 50 тыс. руб. Минфин отмечает, что изменения в Налоговый кодекс направленные на улучшение благоприятных налоговых условий для семей с детьми.

Поправки предусматривают возможность включить расходы работодателей на такие выплаты в состав внереализационных расходов, которые учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль компаний, сообщает ТАСС.