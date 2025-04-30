В Екатеринбурге энергетики "Т Плюс" пробежали марафон в честь 80-летия Победы

В Основинском парке Екатеринбурга состоялся марафон, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дистанцию в 5 км покорили 40 энергетиков "Т Плюс" и Екатеринбургской теплосетевой компании. Приходили на забег целыми семьями.

До начала марафона территорию подготовили к предстоящему первенству: развернули полевую кухню, организовали аквагрим для детей и взрослых. К 13.00, моменту начала мероприятия, его участники провели разминку и были готовы. Поддержала коллег своим напутствием начальник управления обучения, развития персонала и корпоративной культуры Свердловского филиала Группы "Т Плюс" Нина Терехова. По её словам, в сердцах каждого – та Победа, которой добилась Советская армия. Во время забега следует вспомнить тех, кто сделал возможным мирное небо над головой. 30 апреля выбрано для марафона не случайно – именно в этот день в 1945 г. Красное знамя было водружено над поверженным Рейхстагом.

Позже в разговоре с журналистами она уточнила, что марафон Победы предприятие проводит впервые.

"Марафон – нетрадиционное для нашего филиала мероприятие. Собрали участников производственных предприятий филиала, чтобы они могли объединённым коллективом пробежать по парку в честь юбилея Победы. Акцент сделан на работниках производственных предприятий Екатеринбурга" – сказала Терехова.

40 энергетикам "Т Плюс" предстояло преодолеть 5 км. Такие дистанция и количество сотрудников выбраны не случайно.

"У нас 16 филиалов, каждый пробежит по пять километров, всего получится 80, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие является семейным", - сказала Терехова.

Марафонцы могли преодолеть дистанцию по-разному. Кто-то бежал быстрее, кто-то медленнее.

После финиша участники забега с радостью делились впечатлениями от пробежки. Инженер-эколог второй категории Лилия Нафикова сообщила, что давно не бегала, решила проверить себя, поняла, что находится в хорошей форме.

"Хорошо, что "Т Плюс" периодически организует такие мероприятия, как сегодняшнее, где можно проверить себя", - сказала Нафикова.

Её коллега Матвей Захаров отметил, что 80-летие Победы – хороший повод поучаствовать в марафоне. Дистанция далась ему легко.

В конце мероприятия победительнице забега – специалисту Локальных котельных Екатеринбурга Анне Зуевой вручили приз.