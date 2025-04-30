В Киржачском районе Владимирской области запретили посещать леса

Правительство Владимирской области объявило о запрете на посещение лесов Киржачского района в радиусе 10 км от воинской части, в которой на прошлой неделе сдетонировали боеприпасы.

О подписании соответствующего приказа говорится в сообщении регионального министерства лесного хозяйства. Как отметили в ведомстве, на территорию в радиусе 10 км от военной части также запрещено заезжать на автомобилях. Запрет действует с 30 апреля и до особого распоряжения.

Напомним, 22 апреля во Владимирской области в воинской части произошел пожар, за которым последовала детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами, сообщили в Минобороны России.

В МЧС заявили об эвакуации жителей семи населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. Из-за детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области пострадали трое военных и один гражданский.