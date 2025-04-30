288 мирных жителей погибли в Курской области за время оккупации

С начала атаки на Курскую область в августе 2024 года в регионе погибли 288 мирных жителей, еще 430 были госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн со ссылкой на данные Минздрава. При обстрелах пострадал 791 человек.

По словам Хинштейна, сейчас военные следователи расследуют 479 уголовных дел о преступлениях против мирного населения в регионе. Он отметил, что это еще не окончательные цифры, так как не все тела погибших удалось вывезти с территории приграничья", — заявил он в telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что село Горналь, последний освобожденный населенный пункт в регионе, за период оккупации ВСУ превратилось в пепел. В настоящий момент в селе не осталось никого из жителей.

Напомним, 26 апреля начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от солдат Вооруженных сил Украины.