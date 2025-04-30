Обвиненный в коррупции замглавы Тюменской области Вахрин освобожден с занимаемой должности

Заместитель главы Тюменской области Вячеслав Вахрин, которому следствие инкриминирует получение крупной взятки, освобожден от замещаемой должности, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Трудовой договор прекращен по инициативе работника.

Напомним, 8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка (его строительная компания возводит ЖК "Вознесенский", также он является совладельцем отеля "Восток"). У обоих фигурантов арестовали имущество на 150 млн руб.

Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. Заместителем губернатора Тюменской области работал с 2012 года. Губернатор Александр Моор признавался, что Вахрин является его другом детства, но после ареста зарплату не получает.

Позже стало известно, что Вячеслав Вахрин заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. Его освободили из-под стражи