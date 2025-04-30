В Калуге открыли обновлённую Доску почёта «Дела и Люди»

На обновленной Доске почета размещены портреты двадцати калужан – представителей образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.

В ходе торжественной церемонии Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили занесённым на Доску Почёта калужанам дипломы, поблагодарили их за плодотворный труд, пожелали счастья, здоровья, благополучия и новых успехов.

«Главное богатство нашего города – его жители, талантливые и трудолюбивые. Все кандидаты выдвинуты трудовыми коллективами, своим многолетним трудом они завоевали авторитет и уважение коллег. Депутаты Городской Думы по достоинству оценили их заслуги», – подчеркнул Юрий Моисеев.