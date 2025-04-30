В 2024 году 51% россиян подрабатывали

В 2024 году 51% россиян подрабатывали, а еще 31% рассматривали для себя такую возможность на 2025 год. Такие планы порождают новые запросы: соискатели ищут гибкие графики, короткие проекты и возможность совмещать несколько профессий, говорится в аналитическом обзоре рынка труда, подготовленном сервисом "Авито Работа".

Аналитики констатируют рост активности соискателей в первом квартале 2025 года – это происходит впервые за несколько лет, динамика напоминает тенденции 2020-2021 гг.

При этом число вакансий продолжает расти (+21% год к году в первом квартале), но уже не так стремительно, как в предыдущие года.

"Рынок труда становится динамичнее. По данным опроса "Авито Работы" за 2024 год, 29% россиян выходили на новое место работы менее чем за две недели, а еще 25% — в течение месяца. рынок труда адаптируется к новым реалиям и становится более мобильным", - отмечают аналитики.