Девушка из Нижнего Тагила заплатила штраф в 120 тысяч за комментарий в соцсети

Молодая жительница Нижнего Тагила заплатила штраф за дискредитацию Вооруженных Сил России.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 22-летняя Екатерина (уже привлекавшаяся за аналогичное нарушение) написала на стене паблика "Инцидент Нижний Тагил – Новости" в соцсети ВКонтакте слова, отражающие ее негативное отношение к целям использования ВС РФ. Комментарий она сделала под постом о гибели участника специальной военной операции.

Свою вину Екатерина признала и даже раскаялась в содеянном. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил ей штраф в 120 тысяч рублей.

Как отметили в облсуде, приговор еще не успел вступить силу, а девушка заплатила штраф уже на следующий день.