Дню вахтовика посвящается: в сети появилась онлайн-игра о нефтяниках

"Вахтовики: герои за кадром" – так называется проект, посвященный профессионалам, которые трудятся на Новопортовском месторождении, одном из крупнейших на Ямале. Выпуск игры приурочен ко Дню вахтовика в России.

Авторы проекта отмечают, что проект помогает лучше понять, чем живут современные вахтовики, какие задачи решают на месторождениях Крайнего Севера.

Пользователям предлагается угадать профессии сотрудников промысла. Каждый из героев – это не только специалист в сложной производственной системе, но и человек с активной жизненной позицией и любимым хобби: спортсмен, турист, байкер. Каждый игрок увидит портреты вахтовиков, прочтет краткие описания их интересов и попытается сопоставить их с несколькими вариантами профессий.

Испытать свою интуицию может каждый желающий, пройдя по ссылке.