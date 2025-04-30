В Тюмени полицейские задержали курьера аферистов, забравшего у пожилых граждан около шести миллионов рублей

В Тюмени полицейские задержали курьера аферистов, забравшего у пожилых граждан около 6 млн рублей, сообщает МВД Медиа.

В полицию поступили заявления от пенсионеров в возрасте от 75 до 90 лет, которые стали жертвами дистанционного мошенничества. Потерпевшим звонили неизвестные, представлялись следователями и запугивали стариков, утверждая, что они якобы оказывают финансовую поддержку Украине. Аферисты рекомендовали пенсионерам "задекларировать все свои деньги", передав их через "налогового курьера".

Отдав деньги, пенсионеры лишились крупных сумм.

Полицейские установили, что к пенсионерам приходил один и тот же молодой человек. Оперативники установили его личность и задержали на съемной квартире в Тюмени. Им оказался безработный 20-летний приезжий из Ставропольского края. Он рассказал, что в социальной сети нашел предложение о подработке. Связавшись с нанимателем, он узнал, что необходимо выполнять функции курьера – забирать по указанным адресам в разных городах России денежные средства, а затем переводить их на определенные банковские счета, оставляя себе 1,5% в качестве вознаграждения. Заказы молодой человек выполнял в Тюмени и Екатеринбурге.

По информации оперативников, данный гражданин причастен к порядка 15 эпизодам мошенничества. Сумма ущерба составила около 6 млн рублей.

В настоящее время устанавливается отношение злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Тюмени и других городов России. Возбуждено 9 уголовных дел по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.