Прокуратура направила в суд дело бывшего замминистра ЖКХ Кислицина и экс-депутата Мякишева, обвиняемых во взяточничестве

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замминистра ЖКХ по Свердловской области Андрея Кислицына и его знакомого и посредника при передаче взятки - бывшего депутата Заксобрания Павла Мякишева. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Бывший заместитель министра обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в особо крупном размере", а его знакомый – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".

По версии следствия, с декабря 2022 года по апрель 2024-го, Кислицын, будучи замминистра, получил через посредника от юрлица, занимающегося изготовлением светотехнического оборудования, взятку в размере свыше 1,9 млн рублей. Это была лишь часть от общей суммы в размере 4 млн рублей. Оставшиеся 2 млн за посреднические услуги получил Мякишев.

"Взятка была передана за способствование в заключении с указанным юридическим лицом контрактов на поставку электрического оборудования как напрямую с подведомственными муниципалитетам предприятиями, так и через организации, победившие в открытых аукционах", - отмечают в прокуратуре.

Кислицын с октября 2021 по октябрь 2023 года обратился напрямую к главам четырех муниципалитетов и их заместителям и порекомендовал заключить с указанным юридическим лицом контракты на поставку светотехнического оборудования.

Уголовное дело будет направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что дело Кислицына объединили с делом его бывшего начальника – экс-главы свердловского МинЖКХ Николая Смирнова. Последнему вменяют статью "Получение взятки в особо крупном размере". Накануне арест бывшего министра был продлен до 17 мая.