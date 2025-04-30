Комплексные экологические разрешения получили 15 предприятий Астраханской области

"В соответствии с действующим законодательством предприятия, в том числе работающие в сфере промышленности, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальные объекты и предприятия сельского хозяйства, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, обязаны получить комплексные экологические разрешения. Этот важный для всех регионов вопрос обсудили на совещании в Ситуационном центре Правительства под председательством Дмитрия Николаевича Патрушева", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он отметил, что в регионе насчитывается 20 таких субъектов. Разрешения получили уже 15. Все предприятия постепенно внедряют необходимые природоохранные технологии, модернизируют производства. Еще пяти КЭР предстоит получить.

"В течении года Росприроднадзор проведет внеплановые проверки. За отсутствие разрешений предусмотрен стократный повышающий коэффициент к плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также штрафы. Это должно стимулировать предприятия отказываться от устаревших и ресурсоемких технологий. Отмечу, что в Астраханской области юрлицам оказывается всесторонняя методологическая и консультативная поддержка, так как мы максимально заинтересованы в улучшении экологии нашего региона", - подчеркнул Игорь Бабушкин.