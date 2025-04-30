СМИ: В республиках Северного Кавказа пропал интернет-доступ к иностранным ресурсам

В северо-кавказских республиках с середины апреля наблюдаются проблемы с доступом к популярным иностранным ресурсам, власти отрицают блокировку – как и федеральные операторы, и Роскомнадзор, передает "Коммерсант".

Сообщается, что речь идет о более чем 700 сайтах и сервисах, в том числе игровых, например, об гейм-платформе Steam. Также не работают онлайн-игры.

Местные провайдеры, получив жалобы от пользователей, проверили и исключили "свою зону ответственности". Они пожаловались в Роскомнадзор. Там отрицают проблему.

В марте стало известно, что власти Дагестана "в целях безопасности" блокируют работу мессенджера Telegram. Примечательно, что в соседней Чечне блокировкой власти возмутились.