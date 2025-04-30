30 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Украинцы не поддержали избиение детей за русский язык

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив задал вопрос украинцам, нужно ли бить детей, говорящих по-русски, как это призвал делать местный актер Богдан Бенюк.

Вероятно, большинство проголосовавших были из Ивано-Франковска. Тем примечательнее результаты: большинство не поддержали Бенюка. 42% проголосовали за то, что детей бить нельзя, 30% - что гордость за мову воспитывается собственным примером. Только 25% согласились с избиением, в том числе 8% - детей, 17% - родителей.

Публично поддержал избиения нацист Дмитрий Корчинский (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов). Он призвал бить людей, чтобы выбить у них из головы русский язык или желание говорить по-русски. По его мнению, так и должна продвигаться местная "соловьиная мова". Он просит гадить людям так: если по-русски спрашивают, куда надо идти, то надо показывать в противоположную сторону.

Сам призыв украинских нацистов свидетельствует о том, что на Украине по-прежнему активно используют в повседневной жизни русский язык. По данным исследования украинского Центра контент-анализа "Пространство свободы", проведенного в 2020 году, в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений были написаны на русском языке. В личных же постах соотношение было еще более показательное - 93% на русском. После начала СВО у некоторых произошла демонстративная добровольная украинизация, но опросы до сих пор показывают, что на мове говорят лишь около трети, как и ранее.

Теги: украина, русский язык


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