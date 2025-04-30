Экспозиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылись в музеях и школах Вологодчины

В учреждениях культуры и образования Вологодчины организованы и открылись для посетителей экспозиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эти локации сформированы в рамках проекта Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений», который входит в программу «Стратегия 2.0».

«Провели большую работу по обновлению экспозиций, посвященных событиям Великой Отечественной войны и подвигам нашего народа в эти годы. Новые тематические выставки открылись еще в 30 школьных музеях Вологодской области, ровно столько же мы создали и в прошлом году. Не забыли про государственные и муниципальные музеи региона: здесь активно работают залы воинской славы и экспозиции, которые посвящены памятным датам военной истории нашей страны и Героям разных поколений, в том числе участникам и ветеранам Специальной военной операции», – сказал Георгий Филимонов.

Всего в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне тематические выставки запустили в 27 учреждениях культуры региона. Причем, ознакомиться с экспозициями будет возможно в течение всего юбилейного года. Также обозреть музейные экспозиции можно в специальном разделе сайта «Культура в Вологодской области».

Также выставочные экспозиции работают в 60 школах области, в том числе в Вологодской кадетской школе-интернате имени Белозерского полка, общеобразовательных учреждениях муниципальных округов и районов, а также Череповца и Вологды. По поручению Главы региона в школьных музеях провели ремонты, приобрели мебель и цифровое оборудование. Школьные экспозиции посвящены вкладу Вологодчины в Великую Победу, выдающимся землякам-Героям, учителям и выпускникам – участникам Великой Отечественной войны.

«Проектом «Музеи Вологодчины: наша Победа. Связь поколений» особое внимание уделяем борьбе с искажением и обесцениванием истории нашей страны, а также патриотическому воспитанию молодежи, которая сохранит правду и будет передавать ее дальше – от сердца к сердцу, от поколения к поколению. Чтим наше прошлое во всем его многообразии, создаем будущее, побеждаем», – отметил Георгий Филимонов.