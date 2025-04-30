Один из подозреваемых во взрыве дома в Ханты-Мансийске, находился в федеральном розыске

Один из подозреваемых во взрыве дома в Ханты-Мансийске находился в федеральном розыске. Telegram-канал Baza сообщает, что 42-летний уроженец Украины Андрей Кияшко получил российское гражданство в 2020 году. Его последнее место работы — компания "Обьнефтеремонт", которая занимается ремонтом скважин.

По версии следствия, бомбу в доме на Промышленной улице Кияшко собирал вместе с 48-летним гражданином Белоруссии Андреем Соколовским-Станкевичем. Мужчина, также как и Кияшко, работал в нефтяной сфере.

По информации источников, Кияшко и Соколовский-Станкевич сняли квартиру 10 апреля. Жилье им сдал 41-летний местный житель, работающий в "Медицинском информационно-аналитическом центре". В квартире они собирали СВУ, с помощью которого хотели подорвать российского военного. Во время сборки 12 апреля устройство сдетонировало — раздался мощный взрыв, разрушивший несколько квартир, пять человек пострадали (включая сборщиков бомбы). Кияшко и Соколовский-Станкевич задержаны, вместе с ними по делу проходит гражданин Молдовы, который привез в Россию компонентны взрывного устройства.

Как сообщало Накануне.RU, по ходатайству следователя СК России решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, пп. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).