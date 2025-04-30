30 Апреля 2025
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Экономика Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур: Будем расширять сотрудничество с партнерами из стран Центральной Азии

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел рабочую встречу с генеральными консулами Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в Сибирском федеральном округе. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

"Обсудили перспективы совместных проектов в науке, образовании, технологиях и промышленности", - отметил Владимир Мазур.

Необходимо отметить, что с каждой из этих стран у Томской области есть давняя история сотрудничества.

Так, в 2023-м году на Валдайском форуме, который проходил в Томске, губернатор обсуждал с партнерами из стран Центральной Азии векторы сотрудничества в науке, сфере информационных технологий, медицине, нефтехимии и других отраслях.

"В прошлом году делегация Томской области побывала с рабочим визитом в Узбекистане. Его итогом стала большая дорожная карта по сотрудничеству в машиностроении, химии, нефтегазовой и других отраслях. Подписать документ планируем уже в ближайшие месяцы", - подчеркнул Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Страны Центральной Азии являются главными торгово-экономическими партнерами Томской области. На Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан в 2024-м году пришлось 34% товарооборота.

Глава региона считает, что это далеко не предел, темпы развития партнерства будут наращивать.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

"Поблагодарил коллег за давнюю и эффективную совместную работу и пригласил делегации республик в Томскую область. Будем расширять сотрудничество, активнее развивать совместные проекты в сфере высоких технологий и промышленности. У нас сегодня есть для этого все инструменты, в том числе, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», - отметил Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, страны центральной азии, сотрудничество, партнерство


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