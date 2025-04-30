Гаджеты ухудшают репродуктивную функцию

Гаджеты оказывают разрушительное воздействие на здоровье детей, включая их будущую способность к деторождению. Об этом на XIV Форуме безопасного интернета рассказал врач-педиатр, иммуногенетик, сотрудник Института клинической и экспериментальной лимфологии и председатель Президиума Межрегиональной ассоциации специалистов соединительнотканной и интегративной медицины (МАССТИМ) Игорь Кашаба.

Его выступление было посвящено влиянию компьютерного "спорта" на здоровье детей, фертильность, психику, строение мозга и формирование зависимостей. Однако речь зашла о гаджетизации жизни в целом, в том числе компьютеризации образования.

В ходе пленарного директор автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский привел тревожные данные Mediascope. Россиянин проводит в смартфоне в среднем 5 часов 30 минут в день. Дети в этом отношении не "отстают" от взрослых, а ведь у них только фомируется организм.

Как отметил врач, отечественных данных о влиянии гаджетов на здоровье и развитие детей почти нет, за рубежом их больше, эту проблему там озвучивают громче. Потому что давно замечено, что у детей наблюдается нарушение мозговых функций, изменяется их психоэмоциональное развитие, не говоря уже об очевидных проблемах со зрением, опорно-двигательной системой и т.д. Все это необходимо озвучивать.

"У меня есть подборка моих личных фотографий, которые я делаю иногда в метро, наблюдая за детьми, которые едут, например, после школы. Вы сами можете это заметить, как они изгибаются и какую позу неестественную принимают. Когда мы еще учились в институте, нам говорили, что одним из родовых пятен проклятого капитализма является развитие куриной грудной клетки - это когда ребенок из-за какой-то ситуации или профессиональной деятельности вынужден принимать соответствующую позу, которая потом формируют у него впалую грудь. Так вот на сегодняшний момент мы вернулись к истории столетней давности. Когда сегодня осматриваешь ребенка, то находишь у него такие нарушения развития его тела, которые были сто лет назад", - рассказал специалист.

Он перечислил основные опасности многочасового сидения в гаджетах:

• нарушения сна, внимания, социальных навыков, речи, гипервозбудимость;

• нарушение зрения;

• нарушение пищеварения;

• нарушение мелкой моторики (что ведет к деградации когнитивных функций);

• ожирение;

• повреждения связок запястья;

• искривление позвоночника;

• нарушение кровообращения в шейном отделе.

"У детей сейчас развиваются артрозы суставов больших пальцев рук. Это уже симптом того, что нагрузка на головной мозг и его суставы запредельна, она формирует уже патологию, которую мы на самом деле должны выявлять в возрасте как минимум 50-60 лет. Мы таким образом формируем в последующем тот уровень заболеваемости взрослого населения, с которым мы потом будем бороться всю оставшуюся жизнь", - подчеркивает врач.

По данным Минздрава РФ, что каждый четвертый мужчина в России страдает ожирением, что втрое больше, чем в 2003 году. При этом клинические исследования показывают, что вероятность бесплодия у мужчин с избыточным весом возрастает на 20%, а с ожирением - на 36%. Это абсолютно закономерно.

"Фертильность - это способность сперматозоида к прогрессивному движению. Это значит, что сперматозоид во время соответствующих процессов имеет целенаправленное движение к яйцеклетке для ее оплодотворения. Та вот у таких людей и таких детей эта способность ухудшается, а количество сперматозоидов уменьшается. В результате внедрения компьютерных игр и компьютерного образования мы получаем детей, мальчиков особенно, которые сидят целыми днями в гаджетах по 8-12 часов. У них повышается температура в мужских репродуктивных органах, а это источник здорового поколения", - рассказал Игорь Кашаба.

В итоге многие мальчики вырастают больными, психически неуравновешенными, с более высоким уровнем депрессии и агрессии, не способными к зачатию детей, заключил он. Данные Минздрава РФ подтверждают, что распространенность женского бесплодия с 2011 по 2021 гг. выросла на треть, а мужского - почти в два раза. При этом власти об опасности гаджетов для здоровья детей почти не говорят, ограничиваясь общими упоминаниями и сводя проблему почти исключительно к противоправному контенту.