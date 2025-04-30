"Это приключение": белгородский губернатор "отправил" студентов-медиков на практику в Эфиопию

Белгородские студенты-медики смогут в ближайшем будущем поехать в Эфиопию – на практику на базе Красного Креста. Такая идея возникла у сенатора от Белгородской области Жанны Чефрановой, ее поддержал местный губернатор Вячеслав Гладков.

"Мне кажется, это тоже приключение: другая страна, другой континент, все другое. А с другой стороны, это новый стимул формирования правильной мотивации, занятия своей профессией. Чем больше у нас будет таких проектов, тем, мне кажется, мы будем сильнее. Очень благодарен сенатору. Будем ждать сформированных врачей в наших больницах и поликлиниках", - сказал Гладков в ходе "прямой линии" с жителями области.

В декабре прошлого года Гладков сообщал, что дефицит врачей в регионе составляет порядка 200 человек, дефицит медиков среднего звена – около 300 человек (при общем населении региона около 1,5 млн человек).