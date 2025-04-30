Башкирские журналисты побывали в техно-туре на Томинском ГОКе

Представители журналистского сообщества Башкортостана посетили Челябинскую область и познакомились с работой Томинского горно-обогатительного комбината. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Предприятие, недавно отметившее пятилетие обогатительной фабрики, является одним из самых масштабных, современных и высокотехнологичных предприятий в медной отрасли России последних лет. Добыча на Томинском ГОКе ведется открытым способом. В рамках техно-тура башкирские журналисты осмотрели карьер, познакомились с работой гирационных дробилок, куда руда доставляется на карьерных самосвалах, увидели гигантские мельницы, которые измельчают руду до толщины человеческого волоса, и понаблюдали за процессом флотации, когда измельченная порода смешивается с водой и с помощью пузырьков воздуха частицы меди поднимается наверх, образую пену, а пустая порода осаждается на дне резервуара.

Особое внимание на экскурсии уделили вопросам экологической безопасности производства и минимизации влияния на окружающую среду. На комбинате внедрены лучшие технологии в области охраны атмосферного воздуха, почвы, животного мира, птиц, наземных и подземных водных ресурсов. Для сокращения образования пыли и возвращения ее в производственный оборот на всех основных участках фабрики установлено аспирационное оборудование. На карьерах решены вопросы с гидрообеспыливанием: работы ведутся безопасно для атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Замкнутая система водоснабжения производства позволяет многократно использовать технологическую воду после очистки.

"Территория компактная, очень ухоженная. Общежития, столовая, газоны – снаружи похоже на кампус. Мы ходили там несколько часов, большинство были в белых кедах и светлых одеждах – не запачкались совсем. То есть "облака пыли" нет, потому что проводятся мероприятия, чтобы его не было. На фабрике стоит самое современное оборудование, за работой которого следят сотрудники из кабинета", - поделилась впечатлениями журналистка Рушана Ибраева.

Уникальность Томинского ГОКа в том, что это единственное в отрасли предприятие на постсоветском пространстве, работающее без хвостохранилища. Хвосты – измельченная порода с водой. Эту смесь направляют в цех производства и транспортирования закладочного материала, где ее сгущают, а затем по системе трубопроводов – на Коркинский разрез, благодаря чему предприятие решает одну из самых серьезных экологических проблем Челябинской области – ликвидацию отработанной выработки Коркинского угольного разреза.

Со смотровой площадки журналисты увидели бывший крупнейший источник загрязнения воздуха на Южном Урале. Теперь здесь никакого дыма, и даже иногда прилетают лебеди. Ликвидация разреза с использованием закладочного материала на основе хвостов Томинского ГОКа позволила нейтрализовать источники загрязнения воздуха в выработке, а также укрепить борта разреза, которые ранее постоянно угрожали разрушением жилым домам и социальным объектам в близлежащих поселениях. По итогам рекультивации на месте угольной выработки будет водоем, по берегам которого будут высажены растения.

После производства экскурсия продолжилась осмотром социальных объектов. С 2016 года комбинат направил более 2 млрд рублей на социальные и благотворительные проекты в Челябинской области. Журналисты осмотрели физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием и другие объекты.

Большой интерес традиционно вызывает город Карабаш, известный на весь мир сложной экологической обстановкой в постсоветские годы. Однако, журналисты своими глазами смогли убедиться, что город процветает, территория, пострадавшая от выбросов промышленных стоков советского предприятия, рекультивируется, а природа восстанавливается.

"Два дня работал в техно-туре по Челябинской области. На Томинском ГОКе увидели современное производство, в близлежащем Коркино – свежепостроенные социальные объекты. В Карабаш думал дозиметр брать, а там оказался практически Иннополис. Пожелал организаторам, чтобы через 10 лет они привезли журналистов из условной Оренбургской области на Абзелиловский ГОК, где все будет так же цвести и пахнуть", - рассказал журналист Андрей Иванов.

Интерес журналистов к производству в Челябинске неудивителен: в Абзелиловском районе Башкортостана этой весной встал вопрос о начале геологоразведки на Салаватском медно-порфировом месторождении. В случае подтверждения запасов на территории планируется горно-обогатительное предприятие, аналогичное Томинскому ГОКу.