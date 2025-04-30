Для вологодский семей с детьми по поручению губернатора открыта «горячая линия»

По поручению Губернатора Георгия Филимонова в Вологодской области организована работа по расширению функционала Единой информационно-справочной службы.

«Для усиления адресной помощи многодетных и молодых семей Вологодской области запустили в работу соответствующую «горячую линию». С сегодняшнего дня по короткому номеру «122» семьи с детьми смогут узнать обо всех мерах поддержки, которые предусмотрены и действуют в регионе, в том числе, по нашей флагманской программе «Семья – оплот Русского Севера». Звонки для вологжан – бесплатные, принимаются в круглосуточном режиме. В любое время специалисты проконсультируют о положенных выплатах и льготах, а также необходимых для их оформления документах», – сказал Георгий Филимонов.

Так, для молодых семей Вологодчины, где родится третий или последующий ребенок, единовременно предоставляется 300 тысяч рублей по новому национального проекту «Семья», который запущен по инициативе Президента РФ.

По демографической программе Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Семья – оплот Русского Севера» предусмотрены следующие выплаты и льготы: до 91 тысячи рублей в год – компенсация стоимости обучения для одного из родителей-студентов; 100 тысяч рублей – при рождении первенца у вологжанок в возрасте до 25 лет; 150 тысяч рублей – региональный маткапитал «Большая семья» при рождении четвертого и последующих детей; 500 тысяч рублей – выплата на улучшение жилищных условий многодетным семьям; до 20 тысяч рублей в месяц – на аренду жилья для молодых родителей в возрасте до 35 лет.

Также во всех муниципалитетах Вологодчины действуют пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и предоставляется услуга «Социальная няня». В вузах региона можно воспользоваться комнатами матери и ребенка, а в медицинских учреждениях ведется работа с беременными женщинами.

Напомним, что по поручению Губернатора Георгия Филимонова на базе Единой информационно-справочной службы «122» осуществляется консультационная поддержка участников Специальной военной операции и членов их семей, а также принимаются сообщения по обороту и распространению наркотических средств.