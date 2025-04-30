Российские учителя потребовали уравнивания зарплат в регионах

Российские учителя потребовали уравнивания зарплат педагогов во всех регионах. По их мнению, одинаковый урок во всех субъектах должен оплачиваться одинаково.

"Если нынешняя политика в области образования не изменится, то количество вакансий [в школах] только увеличится. <…> Сделать работу в школе привлекательной для работника. Для этого необходимы меры финансовые, прежде всего, довести зарплату работника до такой, которую не стыдно было бы получать. Сделать ее равной, независимо от того, на Камчатке он, в Москве, в Туле, в Дагестане он работает. Российский учитель получать за один урок, за один час своей работы одинаковую зарплату", - сказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Стоит отметить, что представитель профсоюза не сообщил, какую именно зарплату считает достойной. А в Москве и Дагестане средняя зарплата учителя очень разнится. Так, по данным HeadHunter за 2024 год, средняя зарплата учителя в столице составляла порядка 75 тыс. руб. Портал ГородРабот.Ру приводит расчёты средней зарплаты дагестанского учителя в 2025 году - 25 300 руб. И если дагестанский учитель, вероятно, согласится на "усреднение" в районе 50 тыс. руб., то московский педагог явно не будет рад. А бюджет Дагестана на "доращивание" зарплат до столичных не пойдет. Остается только выделение средств из федерального бюджета, но его зорко охраняет от подобных "посягательств" Минфин России во главе с Антоном Силуановым.